Зеленский поручил Кабмину увеличить минимальную зарплату для военных: какой она будет

Зеленский поручил Кабмину увеличить минимальную зарплату для военных: какой она будет

Правительство до 30 июня 2022 года должно разработать законопроект, усовершенствующий выплаты военным.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №688/2021 "О дополнительных мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих Вооруженных сил Украины". В соответствии с ним минимальные зарплаты для военных должны вырасти до 13 тыс. грн.

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Об этом сообщили в Офисе президента.

"Кабинет Министров должен обеспечить с 2023 года минимальный размер денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил Украины (кроме военнослужащих срочной военной службы) на уровне не менее двухкратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года ( 13 тыс. грн., поскольку по состоянию на декабрь 2021 минимальная зарплата в Украине составляет 6500 грн — ред)", — говорится в сообщении.

Как добавили в Офисе президента, правительство до 30 июня 2022 года должно внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект, который должен усовершенствовать систему денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.

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