Зеленский поручил правительству помочь украинцам, выехавшим от войны за границу

Зеленский поручил правительству помочь украинцам, выехавшим от войны за границу

Кабмин совместно с Международным Красным Крестом должны обеспечить помощь украинцам, оказавшимся за границей после 24 февраля.

В Украине был создан координационный штаб, который будет регулировать все вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в своем видеообращении ночью 19 марта.

По его словам, 18 марта состоялось совещание с украинскими послами для активизации поставки гуманитарных грузов в Украину, прежде всего, для помощи внутренним переселенцам.

Кроме того, Зеленский поручил Кабмину совместно с Красным Крестом обеспечить помощь украинцам, которые оказались за границей после 24 февраля и нуждаются в поддержке нашего государства и международных организаций.

Напомним, что Владимир Зеленский поручил правительству разработать комплексную программу поддержки украинцев, покинувших свои дома из-за боевых действий.

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