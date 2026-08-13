Зеленский поручил проверить дороги и транспорт по всей Украине: что изменится

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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В Украине будут проверены транспорт и социальные услуги во всех областях. Главная цель — сделать так, чтобы жители даже самых отдаленных сел имели доступ к медицине и школьным автобусам.

Об этом на встрече с представителями горных громад сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский поручил правительству подробно проанализировать возможности государственного, областных и местных бюджетов и провести полную логистическую проверку по всей стране. По его словам, обеспечение доступа к каждому человеку является фундаментальной задачей государства.

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Президент подчеркнул, что проверка должна быть не формальной, а ориентированной на практические нужды людей. В приоритет он призвал поставить две вещи: беспрепятственный доезд «скорой» и безопасный подвоз детей в школы.

Главная цель проверки — убедиться, что к каждому украинцу есть реальный проезд. Если в бюджете временно не хватает средств на капитальный ремонт определенной автодороги, Владимир Зеленский призвал искать альтернативные и быстрые решения для помощи людям.

«Даже там, где у тебя нет денег на дорогу какую-нибудь, но дорога есть, значит, поставь там соответственно полноприводную машину скорой помощи и оно должна быть», — отметил Зеленский.

В ответ на поручение президента премьер-министр Сергей Корецкий отметил, что правительство проработает эту задачу и подготовит детальный план действий. Доклад по результатам аудита и концепцию программных решений представят на саммите «Карпатская интеграционная инициатива».

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Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что стране нужно только 5% американских запасов ракет-перехватчиков, чтобы пережить зиму.

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