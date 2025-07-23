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- Украина
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Зеленский поручил провести немедленный аудит бюджетных средств — указ
Президент поручает Кабмину провести анализ институциональной и функциональной возможности органов госвласти.
Президент Украины Владимир Зеленский поручил перераспределить бюджетные средства на производство и закупку военной техники.
Об этом свидетельствует указ №544/2025, подписанный президентом 23 июля.
В документе говорится о мерах по сокращению бюрократических процедур и проведению немедленного аудита государственных расходов.
«С целью осуществления эффективной дерегуляции и содействия реализации экономических прав и свобод граждан Украины, более рационального использования государственных средств и максимального направления государственных ресурсов для защиты независимости Украины и усиления ее обороноспособности в условиях правового режима военного положения», — говорится в указе.
Президент Украины постановил и поручил Кабинету Министров Украины обеспечить в соответствии с полномочиями и с учетом угроз национальной безопасности, в частности, провести «анализ институциональной и функциональной способности органов государственной власти в интересах национальной безопасности и обороны Украины и принять по результатам анализа мер, направленных прежде всего на недопущение дублирования ими полномочий, функционирования ресурсов».
Также Зеленский поручил осуществить меры по эффективной дерегуляции экономических процессов и отменить неэффективные государственные регуляции, исключить безосновательное вмешательство органов госвласти в осуществление законной предпринимательской деятельности.
Третьим пунктом указа отмечено усовершенствование нормативно-правового регулирования указанных вопросов, в частности подготовка перечня нормативно-правовых актов, в которые необходимо внести изменения.
А до 1 сентября 2025 года правительство Украины должно предоставить предложения по правовым и организационным мерам, направленным на повышение эффективности функционирования государства в условиях военного положения, эффективности использования бюджетных средств, в частности по перераспределению средств государственного бюджета на производство и закупку технологических видов вооружения, военной и специальной техники для нужд сектора безопасности и обороны, обеспечения экономических прав украинцев.
Отметим, что во время своего вечернего обращения президент Украины подчеркнул, что ожидает от правительства Украины в течение месяца конкретных результатов, чтобы направить максимум ресурсов на оборону Украины и ее устойчивость. Он также анонсировал новый закон о НАБУ и САП.
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