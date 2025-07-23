Зеленский поручил провести немедленный аудит бюджетных средств — указ

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил перераспределить бюджетные средства на производство и закупку военной техники.

Об этом свидетельствует указ №544/2025, подписанный президентом 23 июля.

В документе говорится о мерах по сокращению бюрократических процедур и проведению немедленного аудита государственных расходов.

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«С целью осуществления эффективной дерегуляции и содействия реализации экономических прав и свобод граждан Украины, более рационального использования государственных средств и максимального направления государственных ресурсов для защиты независимости Украины и усиления ее обороноспособности в условиях правового режима военного положения», — говорится в указе.

Президент Украины постановил и поручил Кабинету Министров Украины обеспечить в соответствии с полномочиями и с учетом угроз национальной безопасности, в частности, провести «анализ институциональной и функциональной способности органов государственной власти в интересах национальной безопасности и обороны Украины и принять по результатам анализа мер, направленных прежде всего на недопущение дублирования ими полномочий, функционирования ресурсов».

Также Зеленский поручил осуществить меры по эффективной дерегуляции экономических процессов и отменить неэффективные государственные регуляции, исключить безосновательное вмешательство органов госвласти в осуществление законной предпринимательской деятельности.

Третьим пунктом указа отмечено усовершенствование нормативно-правового регулирования указанных вопросов, в частности подготовка перечня нормативно-правовых актов, в которые необходимо внести изменения.

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А до 1 сентября 2025 года правительство Украины должно предоставить предложения по правовым и организационным мерам, направленным на повышение эффективности функционирования государства в условиях военного положения, эффективности использования бюджетных средств, в частности по перераспределению средств государственного бюджета на производство и закупку технологических видов вооружения, военной и специальной техники для нужд сектора безопасности и обороны, обеспечения экономических прав украинцев.

Отметим, что во время своего вечернего обращения президент Украины подчеркнул, что ожидает от правительства Украины в течение месяца конкретных результатов, чтобы направить максимум ресурсов на оборону Украины и ее устойчивость. Он также анонсировал новый закон о НАБУ и САП.

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