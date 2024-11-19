Зеленский поручил расширить функционал приложения "Армия+" на все Силы обороны

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военному командованию расширить функционал приложения "Армия+" для всех Сил обороны и безопасности страны, в частности Национальной гвардии.

Об этом глава государства сказал во время выступления в ВРУ.

"Готовится в Силах обороны также новое: кадровое продвижение без привязки званий к должностям. Это пример того, что цифровизация во всех сферах нашей государственной жизни является действительно действенным инструментом не просто упрощения процессов и преодоления бюрократии, но и объединения людей, построения доверия между государством и нашим украинским обществом", — отметил Президент.

По словам Главы государства, в первую очередь это касается переводов людей и изменения подходов к управлению людьми.

"Я поручил командование Сил обороны и безопасности Украины разработать распространение функционала Армия+ на все Силы обороны и безопасности, в частности Национальную гвардию", — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский сделал резкое заявление о том, что будет со светом в Украине.

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