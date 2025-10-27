- Дата публикации
Зеленский поручил расширить географию дальнобойных ударов: подробности Ставки
Владимир Зеленский поручил расширить применение дальнобойного оружия.
Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, посвященное стратегии применения дальнобойных ударов по территории России и усилению внутреннего производства оружия. Главной темой обсуждения стали возможности для дальнобойных санкций против России. Во встрече приняли участие производители вооружения и военные, ответственные за его применение.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.
Эффективность дальнобойных ударов и новые цели
В ходе совещания проанализировали эффективность дальнобойных ударов, нанесенных за последний период, и достигнутые результаты.
«Российская „нефтепереработка“ уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности», — отметил Зеленский.
Долгосрочные контракты для производителей
Для обеспечения стабильности снабжения оружием на фронт, Украина активно работает над долгосрочными контрактами с отечественными производителями.
«Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше», — говорится в сообщении.
Защита энергетики и ПВО
Отдельным блоком был рассмотрен вопрос противодействия российским ударам по критической инфраструктуре и энергетическим объектам. Определили новые потребности в защите.
«Определили новые потребности в защите и задачах для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставках ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия более активно готовила соответствующие решения», — подытожил Зеленский.
Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.
Также сообщалось, что у нас недостаточное количество ракет класса «воздух-воздух», которые от места запуска должны работать на расстоянии 140-160 км, чтобы отогнать вражескую авиацию от границ.