Зеленский поручил расширить географию дальнобойных ударов: подробности Ставки

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки, посвященное стратегии применения дальнобойных ударов по территории России и усилению внутреннего производства оружия. Главной темой обсуждения стали возможности для дальнобойных санкций против России. Во встрече приняли участие производители вооружения и военные, ответственные за его применение.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в соцсетях.

Эффективность дальнобойных ударов и новые цели

В ходе совещания проанализировали эффективность дальнобойных ударов, нанесенных за последний период, и достигнутые результаты.

«Российская „нефтепереработка“ уже платит ощутимую цену за войну и будет платить еще больше. Определили задачи по расширению географии применения нашей дальнобойности», — отметил Зеленский.

Долгосрочные контракты для производителей

Для обеспечения стабильности снабжения оружием на фронт, Украина активно работает над долгосрочными контрактами с отечественными производителями.

«Срок три года позволяет производителю лучше планировать использование необходимых ресурсов и масштабировать поставки в войска. Количество таких заключенных контрактов будет больше», — говорится в сообщении.

Защита энергетики и ПВО

Отдельным блоком был рассмотрен вопрос противодействия российским ударам по критической инфраструктуре и энергетическим объектам. Определили новые потребности в защите.

«Определили новые потребности в защите и задачах для работы с партнерами ради конкретных направлений в поставках ПВО. Необходимые системы у партнеров есть, и важно, чтобы украинская дипломатия более активно готовила соответствующие решения», — подытожил Зеленский.

Напомним, ранее Владимир Зеленский сообщил, что Россия с начала 2025 года потеряла на фронте практически столько же людей, сколько и мобилизовала.

Также сообщалось, что у нас недостаточное количество ракет класса «воздух-воздух», которые от места запуска должны работать на расстоянии 140-160 км, чтобы отогнать вражескую авиацию от границ.