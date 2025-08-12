- Дата публикации
Зеленский поручил упростить пересечение границы для молодых украинцев — до любого возраста
Мужчины от 18 до 22 лет смогут выезжать за границу.
Президент Владимир Зеленский поручил правительству упростить пересечение государственной границы для молодых украинцев от 18 до 22 лет.
Об этом глава государства сказал во время молодежного форума «Молодежь здесь».
«Это поможет почувствовать больше свободы, больше уверенности украинским семьям… В настоящее время есть ограничения до 18 лет, я предлагаю повысить до 22 лет, чтобы не было ограничений при пересечении», — сообщил президент.
По его мнению, это решение позволит многим украинцам сохранить связи с Украиной.
Ранее нардеп рассказал, что в Украине мужчинам 18-24 лет хотят разрешить выезд за границу, но это будет касаться только студентов.