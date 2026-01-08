- Дата публикации
Зеленский поручил упростить режим работы для украинцев во время непогоды: подробности
Правительство готовит решение для офисных работников из-за ухудшения погодных условий.
Из-за значительного ухудшения погодных условий в Украине правительство разрабатывает решение, позволяющее сотрудникам некритических учреждений работать дома.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении по итогам совещания с премьер-министром.
Президент отметил, что из-за непогоды во многих регионах возникли серьезные проблемы на дорогах и сбои в энергосетях. Все спасательные и коммунальные службы работают в усиленном режиме.
По словам Владимира Зеленского, главная цель будущего решения правительства — уменьшить нагрузку на инфраструктуру и обезопасить людей в дни непогоды. Это касается прежде всего офисных работников учреждений, чье присутствие на рабочем месте не является критически важным. Также Зеленский поручил местным властям оперативно определить формат обучения в учебных заведениях.
«Во взаимодействии с местными властями должны быть определены параметры работы школ в таких условиях на этой неделе и на следующих», — подчеркнул президент.
Что известно о непогоде в Украине?
Напомним, в ряде регионов Украины опасные метеорологические явления — значительные снегопады, метели и сильный ветер.
В четверг, 8 января, сильная непогода парализовала дороги Украины . Движение транспорта было ограничено в нескольких областях на западе — во Львовской, Ровенской и Волынской. Тем не менее, непогода движется в Хмельницкую, Винницкую, Черновицкую области. Дальше — Киевщина.
Эксперты отмечают, что в условиях гололеда, сильной вьюги и сугробов даже опытные водители сталкиваются с повышенными рисками. Важно быть максимально внимательными, осмотрительными и взвешенными в каждом решении на дороге.