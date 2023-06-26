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Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий – указ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий – указ

Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий. / Фото: t.me/zalizni_zminy

Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление доступа.

Президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и предоставление к ним доступа.

Об этом говорится в указе №353.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "О результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов по укрытию населения", — говорится в указе.

Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Накануне СНБО признала неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий в городах Киев, Запорожье, Херсон, Чернигов, Харьков, Николаев, Одесса, Сумы, Днепр, Конотоп, Белая Церковь, а также в Запорожской и Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области и в Конотопском районе Сумской области.

Напомним, в Дарницком районе Киева обустраивают укрытие с автоматизированной системой доступа.

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Дата публикации
Просмотры
187
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