Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий – указ

Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и непредоставление доступа.
Президент Владимир Зеленский поручил усилить уголовную ответственность за ненадлежащее содержание укрытий и предоставление к ним доступа.
Об этом говорится в указе №353.
"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 июня 2023 года "О результатах оперативных обследований объектов фонда защитных сооружений гражданской защиты и решения проблемных вопросов по укрытию населения", — говорится в указе.
Контроль за исполнением решения возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Накануне СНБО признала неудовлетворительной работу по обеспечению готовности укрытий в городах Киев, Запорожье, Херсон, Чернигов, Харьков, Николаев, Одесса, Сумы, Днепр, Конотоп, Белая Церковь, а также в Запорожской и Сумской областях, Житомирском районе Житомирской области, Белоцерковском районе Киевской области и в Конотопском районе Сумской области.
Напомним, в Дарницком районе Киева обустраивают укрытие с автоматизированной системой доступа.
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