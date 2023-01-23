Зеленский поручил военному командованию создать резерв личного состава: зачем это нужно

Президент пояснил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов.

Президент Владимир Зеленский поручил военному командованию Украины создать резервный личный состав.

Об этом глава государства сказал на встрече со студентами Киевского национального университета им. Т. Шевченко.

По его словам, военное руководство получило задачу создать резервы, чтобы защитники имели возможность восстанавливать силы после боевых действий.

"Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Оно должно быть нормальное", – сказал Зеленский.

Президент пояснил, что не может раскрыть подробности мобилизационных процессов. Однако заверил, что Ставка Верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией на своих направлениях.