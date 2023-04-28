Зеленский поручил Залужному отправлять тыловых военкомов на фронт — Резников

Глава государства Владимир Зеленский предлагает отправлять военкомов из тыловых центров комплектаций на фронт, а на их места назначать получивших ранения воинов.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников на брифинге 28 апреля.

"Есть одна из простых рекомендаций президента Украины. Он дал серьезную рекомендацию главкому Валерию Залужному подавляющее большинство военкомов, которые давно сидят (в центрах комплектаций - ред.) отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения, которые знают, в том числе, как правильно проводить работу по реализации мобилизационных потребностей", - рассказал Резников.

Министр добавил, что центрами комплектования и социальной поддержки занимается недавно назначенный первый заместитель министра обороны Александр Павлюк. Сегодня этот вопрос особенно нуждается во внимании.

"Он этим занимается системно. Реформа центров комплектации давно уже актуальна", — отметил Резников.

Напомним, в Черкассах работники ТЦК (военкомата) избили гражданского во время вручения повестки. На видео видно, что люди в военной форме (один из них был вооружен автоматом) и с документами в руках общались с гражданским, после чего возникла потасовка. Кто кого ударил первым на видео не видно, но заметно, что один из мужчин в форме нанес гражданскому удар по голове.

Читайте также: