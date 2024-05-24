Зеленский посетил полиграфический комплекс в Харькове, по которому ударили россияне (видео)

Вчера, 23 мая, армия РФ ударила по типографии "Фактор-печать" в Харькове. Президент Владимир Зеленский посетил место обстрела, где погибли 7 человек, а еще 21 – получили ранения. Русские разрушили производственный комплекс и сожгли десятки тысяч книг.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram.

Зеленский посетил полиграфический комплекс в Харькове, который атаковали россияне

Главнокомандующий выразил соболезнования родным и близким людей, жизнь которых унесла вражеская атака. Как акцентировал Зеленский, разрушен производственный комплекс, десятки тысяч книг сожжены этим ударом. Речь идет о детской литературе, учебных пособиях, учебниках.

"Никогда российский террор не должен оставаться безнаказанным. Мы шаг за шагом делаем так, чтобы российское государство ощущало последствия и цену своего зла", – подчеркнул он.

Ранее Зеленский сделал заявление на фоне обстрелов Харькова и области. По его словам, мощные удары российской армии 23 мая свидетельствуют о том, что Москва сражается с человечностью, убивает взрослых и детей, а также разрушает города и села.

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