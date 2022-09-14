Зеленский посетил только что освобожденный от оккупантов Изюм (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от оккупантов Изюм в Харьковской области. Там глава государства принял участие в торжественном поднятии украинского флага.

К Зеленскому присоединились заместитель министра обороны Анна Маляр, а также представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от российских оккупантов.

Об этом сообщила 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

"Сегодня (14 сентября – ред.), в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины!" – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время торжеств президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли. После этого воины подняли украинский флаг над городским советом.

Своєю чергою, глава держави наголосив, що прапор України майорітиме в кожному українському місті й селі.

"Раніше, коли ми дивилися вгору, завжди шукали синє небо. Сьогодні, коли дивимося вгору, шукаємо тільки одне – прапор України. Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги", - написав Зеленський у своєму Телеграмі.

Напомним, десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины рассказали, как освобождали Харьковщину, а оккупанты убегали от них.

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