Зеленский посетил в больнице семью, которую обстреляли оккупанты во время эвакуации из Ворзеля: видео

Зеленский посетил в больнице семью, которую обстреляли оккупанты во время эвакуации из Ворзеля: видео

Семья рискнула самостоятельно эвакуироваться и попала под обстрел, но несмотря на тяжелые травмы, им удалось выжить.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в больнице семью, которая попала под обстрел, когда покидала поселок Ворзель, что под Киевом.

"Эти украинцы героически защищали друг друга своими телами, благодаря чему семье удалось спастись", — говорится в сообщении Офиса президента.

Во время встречи с Власенками в больнице, куда также приехал глава семьи, Владимир Зеленский отметил их сплоченность, заботу и готовность защищать друг друга до конца, что спасло им жизнь. Президент пожелал семье быстрого выздоровления и выразил убеждение, что вскоре они будут вместе праздновать победу Украины.

"Иначе и быть не может, когда в нашей стране такие крепкие семьи", – отметил глава государства.

Также президент пообщался с другими ранеными – жителями Киевской области, одним из бойцов терробороны и водителем убитого документалиста Брента Рено.

Напомним, семья Власенко, которую посетил Владимир Зеленский, на свой страх и риск самостоятельно эвакуировалась из Ворзеля в Ирпень и была обстреляна российскими оккупантами. Пули российских военных попали в женщину и ее дочь, но им удалось спастись.