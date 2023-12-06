Зеленский посетил в госпитале украинских защитников и вручил им награды

Владимир Зеленский в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря, посетил в госпитале украинских защитников, чтобы пообщаться и вручить награды за храбрость.

Глава государства опубликовал на официальной странице в телеграмм-канале.

Он поблагодарил военных "за службу и защиту Украины".

"В День Вооруженных Сил Украины посетил в госпитале украинских защитников. Пообщался с воинами об их боевом пути, самочувствии, потребностях и условиях лечения. Вручил награды. Спасибо бойцам за службу, за защиту Украины. Благодарность от всех нас, от всего украинского народа, за ваш героизм", — говорится в тексте под видео.

Ради безопасности не называется город и госпиталь, посетивший Зеленский.

Зеленский в День Вооруженных сил посетил в госпитале украинских защитников

Напомним, глава государства 6 декабря поздравил военных с Днем Вооруженных сил. Он поблагодарил их за "храбрость, смелость и несгибаемость".

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