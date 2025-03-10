Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед культурным и художественным сообществом Украины. В частности, он пошутил об отсутствии костюма.

Об этом Зеленский сказал во время вручения Шевченковской премии.

Зеленский пошутил о костюме во время вручения Шевченковской премии

"Еще раз спасибо всем украинским создателям. Извините, что не в костюме", — пошутил украинский лидер.

Как известно, команду главы США Дональда Трампа не устроил внешний вид украинского лидера в ходе переговоров. Последний пообещал предстать в официальном стиле после победы. Примечательно, что во время второй мировой войны премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль также появился в Белом доме на третий год войны не в костюме.

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