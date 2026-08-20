Зеленский после смертельной атаки на Киев обратился к Западу и рассказал жуткие детали

Обстрел Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированную российскую атаку, унесшую жизни 13 человек. По его словам, российские войска задействовали баллистические и крылатые ракеты, а также ударные дроны, чтобы нанести максимальные повреждения гражданской инфраструктуре.

Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский отметил, что с ночи на местах попаданий работают украинские экстренные службы. Разрушения зафиксированы в Киеве и области, в Одесской и Черниговской областях.

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«Массированный был удар — россияне долго готовились и комбинировали баллистику разных типов, крылатые ракеты и дроны так, чтобы как можно сильнее повредить гражданскую инфраструктуру», — сообщил президент.

Обстрел Украины

Последствия атаки

По словам Зеленского, в Киеве повреждены жилые дома, в том числе многоэтажка, где были разрушены верхние этажи. Также пострадали детская больница и школа.

По состоянию на момент обращения президента было известно о 12 погибших в столице и еще одной жертве в Киевской области. Около 40 человек получили ранения.

В Одесской области российские войска атаковали беспилотниками пункт пропуска на границе с Молдовой. В Черниговской области под удар попала газовая инфраструктура.

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Президент выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил спасателей, медиков, полицейских и коммунальщиков, работающих на местах попаданий.

Обстрел Украины

Зеленский призвал усилить ПВО

Отдельно глава государства отметил необходимость усиления украинской противовоздушной и противоракетной обороны.

По его словам, Россия продолжает инвестировать в баллистическое вооружение и эскалацию, тогда как международная реакция на такие атаки не всегда достаточна.

«И пока у Украины будет недостаточно антибаллистики, серьезно думать о мире Россия не будет», — заявил Зеленский.

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Президент добавил, что Украина работает над программой FREYJA, которая должна ужесточить возможности защиты от российских атак.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что в настоящее время Украина не может полностью заменить американские перехватчики для систем Patriot.

«Перехватчики к „Петриотам“ пока не заменить, и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета сохраняет жизнь наших людей», — подчеркнул президент.

Зеленский поблагодарил партнеров, которые помогают Украине усиливать противовоздушную защиту и ищут возможности для поставки необходимых систем и ракет.

Как мы сообщали, в ночь на 20 августа Россия совершила массированную атаку на Киев, последствия которой зафиксировали по меньшей мере в трех районах столицы — Святошинском, Соломенском и Дарницком. В результате удара повреждены жилые дома, в том числе 9-этажка, где разрушены верхние этажи, а также детская больница, школа, складские и промышленные объекты. Число жертв в столице росло в течение утра: по состоянию на 8:10 было известно о 12 погибших и 34 пострадавших.

Из-за повреждений железнодорожной инфраструктуры часть пригородных и региональных поездов в Киев перевели на измененные маршруты, несколько рейсов отменили. В Киеве 21 августа объявили днем траура по погибшим в результате российской атаки; спасатели и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия удара.

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