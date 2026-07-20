Зеленский после Ставки анонсировал изменения для ВСУ: что решили

Президент Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский провел специальную Ставку после серии встреч с командирами корпусов. На совещании впервые собрали производителей украинского оружия, командиров боевых подразделений, представителей Министерства обороны, Министерства финансов и силовых ведомств. Основной темой стали нужды фронта, обеспечение войск и подготовка к осени.

Глава государства Владимир Зеленский сообщил об этом в вечернем обращении.

По его словам, специальное заседание Ставки Верховного главнокомандующего состоялось по итогам консультаций с командирами корпусов, выполняющих важнейшие боевые задачи.

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Впервые, как он сказал, в одном формате состоялось прямое общение между производителями вооружения и военными, непосредственно использующими эту технику на поле боя.

«Впервые было прямое, непосредственное общение основных наших производителей оружия и оборудования с командирами корпусов, реально использующих продукцию, министерствами обороны Украины и финансов, а также основными специальными службами нашего государства», — отметил Зеленский.

В заседании приняли участие командующий Десантно-штурмовыми войсками, командиры 10-го, 11-го и 19-го армейских корпусов, а также командиры корпусов «Хартия» и «Азов».

Какие вопросы обсудили на Ставке

По словам президента, основное внимание было уделено практическим проблемам, с которыми сталкиваются военные на фронте. Речь шла об обеспечении подразделений, закупках, финансировании и выполнении контрактов.

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Среди приоритетных потребностей Зеленский назвал:

дроны всех типов и наземные роботизированные комплексы;

дальнобойные артиллерийские боеприпасы;

другое оборудование, необходимое для боевых подразделений.

Президент сообщил, что по итогам совещания решено сделать такой формат взаимодействия постоянным.

«Договорились, что будет начат регулярный формат именно такого общения между корпусами, производителями и правительственными структурами при координации Министерства обороны и СНБО», — сообщил он.

Производители получат отзывы с фронта

Отдельно участники заседания обсудили качество военной продукции, используемой украинскими защитниками.

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«Отдельно обсудили конкретные показатели дефектов продукции, которые были обнаружены на уровне применения в боевых подразделениях. Важно, чтобы производители слышали такие отзывы и оперативно исправляли то, что необходимо», — подчеркнул президент.

По словам Зеленского, на следующий день он проведет встречи с другими командирами корпусов, чтобы получить максимально полную информацию о нуждах войска.

Зеленский: Украина должна войти в август максимально усиленной

Президент также сообщил, что по результатам встреч будут определены необходимые изменения в стратегии обороны и приоритетах производства вооружения.

Среди ключевых тем он выделил усиление противовоздушной обороны и соответствующие задачи для украинской дипломатии.

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«Продолжу определять, какие коррективы в стратегию обороны Украины следует внести и какие приоритеты в производстве и снабжении войсками должны быть реализованы как можно быстрее. Много вопросов по ПВО и, соответственно, задачам для системы МИД Украины и в целом нашей дипломатии», — заявил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что страна должна быть готова к разным сценариям развития событий.

«Украина должна войти в август максимально усиленной и подготовиться к разным вариантам событий и поведения России осенью», — подытожил президент.

Напомним, глава РФ Путин спешит с обстрелами Киева до 20 сентября. Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал нелестный сценарий.

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Ряд сокрушительных российских атак по Киеву именно баллистическими ракетами может свидетельствовать о том, что Путин крайне спешит к выборам в Госдуму, одержать хоть какую-то «яркую победу».

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