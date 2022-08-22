Зеленский посмертно наградил художницу Марию Примаченко (фото)

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил художницу Марию Примаченко отличием "Национальная легенда Украины".

Об этом он сообщил 22 августа.

Выдающаяся художница создала более 800 невероятных картин. Ее имя внесено во Всемирную энциклопедию искусства. 2009 год ЮНЕСКО объявила годом Марии Примаченко.

В этом году 5 мая ее картину "Цветы выросли у четвертого блока" продали на благотворительном аукционе почти за 15 миллионов гривен. Средства были переданы на нужды ВСУ.

"Даже сегодня, через четверть века после смерти, Мария Аксентиевна помогает нашему государству. Украина наконец-то говорит ей "спасибо" и отдает должное в соответствии с ее вкладом и заслугами", — отметил Зеленский.

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Напомним, украинский президент предупредил, чем закончится для Москвы попытка устроить "гнусное судилище" над защитниками Мариуполя.

Где сейчас хранятся спасенные картины Марии Приймаченко

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