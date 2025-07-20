Зеленский посмертно наградил подростков, убитых оккупантами в Бердянске

Зеленский наградил посмертно орденом Свободы двух убитых в Бердянске подростков / © Associated Press

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Президент Владимир Зеленский подписал указ о посмертном награждении орденом Свободы Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова, погибших в Бердянске.

Соответствующий документ обнародовал сайт президента 19 июля.

Указ предусматривает награждение школьников «за гражданское мужество, патриотизм, самоотверженное отстаивание суверенитета и независимости Украинского государства».

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Тигран Оганнисян учился в Бердянской общеобразовательной школе I-III ступеней № 7, Никита Ханганов — в Бердянской общеобразовательной школе № 1.

«После двух лет с момента убийства оккупанты так и не отдали тела убитых Тиграна Оганнисяна и Никиты Ханганова родным», — уточнила пресс-служба ОП.

Напомним, оккупанты в Бердянске убили двух подростков - Тиграна Оганесяна и Никиту Ханганова. В Службе розыска детей заявили, что ребятам угрожало заключение до 20 лет по сфабрикованному делу.

Оккупанты обвиняли двух подростков в подготовке диверсии на мелитопольской железной дороге. Однако перед обвинением силовики несколько дней пытали Оганесяна и Ханганова и их семьи.

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Украинские следственные органы возбудили уголовное производство по факту убийства детей.

Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что когда ситуация получила огласку, Европарламент требовал отпустить ребят на контролируемую Украиной территорию — россияне их не отпустили.