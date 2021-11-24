Зеленский потерял лидерство в рейтинге доверия к политикам — опрос

Ко всем политикам респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

Рейтинг доверия к политикам среди украинцев возглавляет бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, который забрал лидерство у Владимира Зеленского. В то же время в президентском рейтинге действующий глава государства сохраняет первое место.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Центра Разумкова, проведенного 11-17 ноября 2021 года.

Доверие к политикам

Так, Дмитрию Разумкову доверяют 35% опрошенных, не доверяют — 51%, Владимиру Зеленскому (соответственно 28% и 66%), Игорю Смешко (соответственно 27% и 51,5%), Виталию Кличко (соответственно 26% и 66%), Сергею Притуле (соответственно 24% и 60%), Владимиру Гройсману (соответственно 23% и 67%).

Чаще всего респонденты выражают недоверие Виктору Медведчуку (82%, тогда как доверяют ему 11%), Юлии Тимошенко (соответственно 77% и 17%), Арсену Авакову (соответственно 76% и 12,5%), Петру Порошенко (соответственно 76% и %), Илье Киве (соответственно 74% и 5%), Денису Шмыгалю (соответственно 73% и 11,5%), Юрию Бойко (соответственно 72,5% и 19%), Андрею Ермаку (соответственно 70% и 8,5 %).

Президентский рейтинг в первом туре

Что касается президентского рейтинга, то если бы в ближайшее время проходили выборы главы государства, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (17% всех опрошенных или 25% принявших участие в выборах и определившихся за кого будут голосовать). Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 11% и 17,5% опрошенных, за Юрия Бойко — соответственно 8% и 11%, за Юлию Тимошенко — соответственно 7% и 9%, за Дмитрия Разумкова — соответственно 5,5% и 7,5%, за Игоря Смешко — соответственно 4% и 5%, за Евгения Мураева — соответственно 4% и 5%, за Владимира Гройсмана — соответственно 3,5% и 5%, за Олега Ляшко — соответственно 2,5% и 3%, за Анатолия Гриценко — соответственно 2% и 3%, за Сергея Притулу — соответственно 2% и 2%, за Романа Кошулинского — соответственно 1% и 2%, за Виталия Кличко — соответственно 1% и 1%.

Отмечается, что по сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка Порошенко (с 9% до 11% среди всех опрошенных) и Гройсмана (с 2% до 3,5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре статистически на значительном уровне не изменился.

Президентский рейтинг во втором туре

Владимир Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Петром Порошенко получил бы 26% голосов всех опрошенных или 54% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Петр Порошенко соответственно 22% и 46%. По сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля-начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 28% всех опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за Порошенко, выросла статистически значимо (с 17% до 22%).

В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Юрия Бойко за Зеленского проголосовали бы 29% всех опрошенных или 66% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко — соответственно 17% и 34%. В случае выхода во второй тур Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова за Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова — соответственно 25% и 50%. По сравнению с результатами опроса, проводимого в марте 2021 года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля готовых голосовать за Разумкова выросла с 17% до 25 %.

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 11 по 17 ноября 2021 методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Были опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.