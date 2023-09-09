Зеленский поздравил 50 городов с их днем и сделал жесткое предупреждение РФ

Президент подчеркнул, что территория нашего государства большая, но ни одного ее сантиметра российским оккупантам не оставим.

В эту субботу и воскресенье почти 50 украинских городов отмечают свой день.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram 9 сентября. Он поздравил города и сделал жесткое предупреждение РФ.

"Винница. Днепр. Житомир. Луцк. Николаев. Ужгород, Барвинково, Белая Церковь, Богуслав, Борислав, Вараш, Васильков, Вышгород, Вишневое, Галич, Дружковка, Жидачев, Здолбунов, Зеленодольск, Ирпень, Кагарлык, Каменка-Бугская, Киверцы, Корсунь-Шевченковский, Красилов, Лиман, Мироновка, Новоукраинка, Очаков, Рава-Русская, Рени, Самбор, Славута, Смела, Тростянец, Украинка, Шпола, Яготин.

Наша героическая Авдеевка – сегодня ее день тоже. День Бахмута – старинный украинский город, который хоть и в руинах из-за российских ударов, но с несокрушимым казацким характером. Алчевск, Волноваха, Дебальцево, Луганск, Олешки, Харцызск.

Украина всегда помнит обо всех своих. Всегда защищает свое. И обеспечит свободу и силу всем своим городам. Территория нашего государства большая. Но ни одного сантиметра российским оккупантам не оставим", — написал Зеленский.

Президент поздравил все украинские города, дни которых сейчас. "Стоим бок о бок, чтобы вернуть волю каждому", — подчеркнул он.

Напомним, в ГУР спрогнозировали, чего ожидать от России осенью. Разведка предупреждает о комбинированных ударах, но отмечает, что они не будут более массированными, чем в прошлую зиму.

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