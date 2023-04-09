Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой: неизбежная победа будет единственной для всех

Зеленский подчеркнул, что, несмотря на то, что "мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но победа будет единственной для всех".

Украинский президент Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой.

Поздравление глава государства разместил на официальной странице в телеграмм-канале.

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ТСН.ua публикует полный текст поздравления:

"Я искренне поздравляю украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху. Отмечают на передовой и в разных наших городах и селах. Поздравляю братьев поляков, литовцев, латвийцев, эстонцев. Наших настоящих друзей и союзников в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде, в Праге и Братиславе, Любляне и Загребе, Вене и Бухаресте, Мадриде и Лиссабоне, Амстердаме, Копенгагене и Брюсселе.Миллионы людей в Швеции, Финляндии, Норвегии., Азии и Австралии.

Это – современный мир. Мир, стремящийся жить свободно. Мир, в котором ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека. На страже этого мира сегодня стоит Украина. Сражается за свою землю и борется за свои ценности.

Два дня тому назад я разделил ифтар с мусульманами Украины. В скором времени поздравлю иудеев Украины с завершением Песаха. А ровно через неделю поздравлю всех, кто празднует Пасху в этом году 16 апреля.

Мы можем исповедовать разные религии, но мы все равно верим в свободу. У нас могут быть разные традиции, но есть общая для всех – это защита родной земли. Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единственной для всех: для Украины и всего свободного мира.

Это День нашей Победы. Совместной. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни. Всего символизирует праздник Господнего Воскресения. С Пасхой!

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