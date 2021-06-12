Зеленский поздравил королеву Великобритании с официальным днем рождения: что пожелал ей президент

В поздравлении Елизаветы II президент упомянул и об Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с официальным днем рождения королеву Великобритании Елизавету II.

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Свои приветственные слова и пожелания глава государства разместил в "Твиттере".

"Искренние поздравления Ее Величества королеве Елизавете II, королевской семье и британскому народу по случаю официального дня рождения королевы. Желаем крепкого здоровья, вдохновения, мира, гармонии и процветания. Пусть стратегическое партнерство Украины и Великобритании будет на пользу нашим народам", — написал Владимир Зеленский.

Отметим, что по традиции, день рождения монарха в Великобритании отмечают дважды: 21 апреля, когда фактически родилась Елизавета II, и во вторую субботу июня. Королеве исполнилось 95 лет.

Напомним, 11 мая Королева Елизавета II в сопровождении принца Уэльского, герцогини Корнуольской, а также герцога и герцогини Кембриджских появилась на вечернем мероприятии для лидеров G7, организованном премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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