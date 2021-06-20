Зеленский поздравил папу с Днем отца и поделился архивными фото

Владимир Зеленский поздравил своего папу Александра с Днем отца, который сегодня празднуют в Украине.

20 июня в Украине празднуют Международный день отца.

Свое приветствие президент Украины опубликовал в Телеграмм-канале.

"Стать отцом — это большое счастье. Быть отцом — это большая ответственность. Быть хорошим отцом — это большой труд. А быть сыном такого отца лично для меня — это большое счастье, большой труд и большая ответственность одновременно. Знаю об этом точно и чувствую всю свою жизнь. Это радость — иметь хорошего, внимательного, заботливого отца, защитника и друга. Это мотивация постоянно двигаться и работать, имея пример для подражания. Это желание никогда не огорчить, не подвести, не разочаровать", — написал президент.

Зеленский поблагодарил папу за самое дорогое:



"Я благодарю тебя за самое дорогое и самое ценное — за воспитание, знания, принципы, характер, привычки никогда не опускать рук, волю никогда не сдаваться и всегда идти до конца. Спасибо за то, что мудро чувствуешь, когда нужно поддержать, когда — посоветовать, а когда — покритиковать. Когда нужно сказать что-то важное, а когда важно помолчать и слова не нужны. И спасибо за то, что знаешь: главные и самые искренние мои слова для тебя не в соцсетях, а дома, на кухне, откровенно, в глаза, за рюмкой, пока мама отошла и не видит наших мокрых глаз. С Днем отца, Александр Семенович! Будь здоровым! Береги себя! Береги маму! Твой сын ", — обратился к отцу Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский поздравил украинцев с Троицей. Троица — один из крупных и почитаемых праздников христианского мира.

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