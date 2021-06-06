Зеленский поздравил работников СМИ с профессиональным праздником и рассказал "в чем героизм журналистов"

Президент вспомнил украинского военного журналиста Дмитрия Лабуткина, погибшего во время боев за Дебальцево, и журналиста Станислава Асеева, который более 2 лет находился в плену боевиков.

Президент Владимир Зеленский отметил важность свободы слова, независимых и современных СМИ для Украины.

Об этом он рассказал в своем поздравлении по случаю Дня журналиста.

По словам главы государства, у журналистов есть власть, ведь способны существенно влиять на события в отдельных странах и во всем мире.

"Журналисты — такие же герои, как военнослужащие или медики, ведь тоже защищают государство и общество в мире, где информационные войны стали уже привычным явлением", — отметил он.

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Зеленский рассказал, в чем заключается героизм журналистов. Президент привел пример украинского военного журналиста Дмитрия Лабуткина, который собрал немало фотодоказательств пребывания российских регулярных войск на территории Донбасса. Эти доказательства затем использовали представители Украины на переговорах в Минске. Лабуткин погиб во время боев за Дебальцево, оставив жену и дочь без мужа и отца.

Также глава государства упомянул и о журналисте Станиславе Асееве, который с 11 мая 2017 года по 29 декабря 2019-го находился в плену боевиков так называемой "ДНР".

"После освобождения он написал жуткую книгу "Светлый путь: история одного концлагеря" о пытках, которым подвергаются пленники на оккупированных территориях. Чтобы мир узнал страшную правду о событиях на Донбассе и о противнике, от которого Украина защищает себя и Европу", — отметил президент .

В завершение он призвал не быть легкомысленными в отношении создания и потребления информации.

"Но оружие, которое есть у СМИ, — это большая ответственность. Свобода слова — огромная ценность. Но не менее важным является использование этой свободы на благо своей страны и своих сограждан. Ведь журналистам доверяют, и они стремятся к этому доверию, поэтому должны быть максимально объективными и точными", — подытожил Зеленский.

Напомним, что Владимир Зеленский накормил журналистов собственноручно приготовленным шашлыком.

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