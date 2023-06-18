Зеленский поздравил с Днем отца трогательным видео: "Чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил с Днем отца, который в этом году отмечается в воскресенье, 18 июня, трогательным видео.

Глава государства разместил у себя на странице в телеграмм-канале.

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Зеленский пожелал, чтобы каждый отец, сейчас воюющий за свободную Украину, вернулся домой к своим родным.

"Папа… Это слово ежедневно звучит миллионы раз, и каждый раз в нем слышится защита, сила и безграничная любовь. В День отца хочется пожелать, чтобы как можно больше украинских мужчин слышали это обращение: "Папа!". Чтобы наши папы жили долго и были здоровы. И чтобы каждый папа, который на передовой, вернулся домой. Спасибо каждому украинскому отцу, каждой украинской семье за наших крепких и смелых воинов, которые защитили независимость и борются за жизнь для Украины!", — говорится в тексте под видео.

Зеленский поздравил с Днем отца трогательным видео

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