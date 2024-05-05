Зеленский поздравил с Пасхой: "У Бога на плече – шеврон с украинским флагом"

Владимир Зеленский поздравил украинцев с праздником Воскресения Христова.

Видеопоздравления опубликовали на официальных страницах президента Украины в воскресенье, 5 мая.

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Он попросил, чтобы "пусть небеса укрепляют нашу волю в битве против неволи. Дадут мужество для новых достижений и мудрость, чтобы ценить все, что уже обрели".

"Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда все мы стали друг другу ближними. А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек навеки. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече - шеврон с украинским флагом. Поэтому с таким союзником жизнь точно победит смерть", - уверен Зеленский.

Больше смотрите ниже в видео.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: У Бога на плече – шеврон с украинским флагом! Пасхальное обращение Зеленского

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам на Пасху.

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