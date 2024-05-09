Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы: "Наша Европа – это добровольное единение наций" (видео)

В четверг, 9 мая Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы.

Видеоприветствие глава государства опубликовал на официальной странице в телеграмм-канале.

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Зеленский подчеркнул, что "наша Европа – это добровольное единение наций, сообществ и миллионов очень разных людей, единение ценностей. И в этом – настоящая европейская сила".

Поэтому он призвал украинцев "далее умножать эту силу, заботясь о защите жизни и общих ценностей на нашем континенте. Делать все, чтобы передать детям по наследству всю нашу Европу – мирную, объединенную, ту, в которой действительно хочется жить и которую не сломать ни Гитлеру, ни Путину... Они способны украсть у Европы годы мира, но не нашу общую судьбу — судьбу тех, кто побеждает зло, защищает жизнь и ценит мир".

Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы

Напомним, 9 мая, в День Европы, в Киев прибыла президент Европарламента Роберта Мецол

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