Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и напомнил о депортации крымских татар

Глава государства Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки и напомнил о депортации крымскотатарского народа.

Об этом он написал в своем Telegram.

"В этом году – два смысла, объединенные одной датой, 18 мая. 79 лет назад в этот день советская власть начала депортацию крымскотатарского народа. Народу, который хотели стереть, лишить дома, лишить права на жизнь. Но народ сохранился. И будет жить свободно!" – подчеркнул президент.

Зеленский показал вышиванку, в которой встречает этот день сегодня. Она украшена орнаментами, символизирующими единство украинского и крымскотатарского народов — "символы нашей силы и нашего стремления жить в своем доме".

"Пусть нынешний День вышиванки в Украине станет напоминанием о том, через что пришлось пройти нашим людям и как крепка наша культура. Вечная память всем нашим людям, чьи жизни были отняты тоталитарными режимами! Уважаем наши народы, их силу и культуру!" – написал Зеленский.

Напомним, праздник Дня вышиванки был введен в Украине в 2006 году. Инициатором создания выступила Леся Воронюк, которая в то время была студенткой исторического факультета Черновицкого национального университета. Девушка предложила своим одногруппникам выбрать день и прийти на лекции в национальных костюмах. Эту идею поддержали не только студенты, но и преподаватели. С годами традиция стала популярной по всей территории Украины. Дата всегда приходится на третий четверг мая. 2023 года это 18 мая.

Читайте также: