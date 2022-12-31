Зеленский поздравил украинцев с наступающим Новым годом: сегодня есть только одно желание

Украинский президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской поздравили украинцев с наступающим Новым годом. Президентские супруги уверены, что желание, которое имеют украинцы — победа, обязательно воплотится в 2023 году.

Поздравление президент разместил на странице Facebook, опубликовав фотографию на фоне новогодней елки.

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"Желать сегодня чудес? Украинцы уже давно творят их сами. Желать настоящих друзей? Мы уже точно узнали, кто ими есть. Желать искренней любви? За этот год мы почувствовали его сильно как никогда. Желать веры и надежды? "Желать домашнего уюта? Он там, где мы и наши близкие. Желать света? Оно – в каждом из нас, даже когда нет электричества. Желать приключений и путешествий? Сейчас украинцы получили их слишком много. Так что сегодня только одно желание. И оно" воплотиться не чудом, а нашим трудом. Борьбой. Взаимопомощью. Человечеством. С Новым годом! Годом нашей победы", — говорится в его сообщении.

Напомним, чемпион мира в сверхтяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик поздравил украинцев с наступающим Новым годом 2023

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