Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: Мы просим у Бога великой благодати

Президент обратился к народу из Софийского собора.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой, призвал беречь себя и своих близких, а также высказался о предстоящей победе Украины в войне.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша большая мечта — это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним — вечное согласие и процветание", — говорится в обращении президента.
Зеленский поздравил украинцев с праздником "с верой и уверенностью в это".
"Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!" — добавил он.
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