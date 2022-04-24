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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: Мы просим у Бога великой благодати

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Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: Мы просим у Бога великой благодати

president.gov.ua/facebook

Президент обратился к народу из Софийского собора.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой, призвал беречь себя и своих близких, а также высказался о предстоящей победе Украины в войне.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"На Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша большая мечта — это еще один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним — вечное согласие и процветание", — говорится в обращении президента.

Зеленский поздравил украинцев с праздником "с верой и уверенностью в это".

"Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину! Христос воскрес! Воистину воскрес!" — добавил он.

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