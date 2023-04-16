Зеленский поздравил украинцев с Пасхой: Сине-желтое знамя поднимется на всей нашей Богом данной земле

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Пасхой и заявил, что Украина уже прошла немалый путь, но впереди — самая тяжелая из вершин.

Об этом говорится на сайте пресс-службы главы государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы преодолеют эту вершину и встретят свой рассвет, когда над всей нашей страной взойдет солнце.

"Мы отмечаем сегодня праздник Воскресения Господня. Его главным символом является победа: победа добра, победа правды, победа жизни. С непоколебимой верой в необратимость этих побед мы встречаем Пасху.

В этот день год назад мы все молились, чтобы Украина выстояла. Сегодня – чтобы Украина победила. Мы не только ждем и просим, но одерживаем и творим эту победу сами. 417 дней. Мы уже проделали немалый путь. Впереди у нас самая тяжелая из вершин. Мы преодолеем ее. И вместе встретим свой рассвет. Когда над всей нашей страной взойдет солнце. Это сине-желтое знамя. Он непременно поднимется на всей нашей Богом данной земле. На всех временно оккупированных чертами территориях. Наш флаг развевается на берегах Азовского моря и Северского Донца, над терриконами и Ай-Петри. Солнце засияет на юге, солнце засияет на востоке, солнце засияет в Крыму. Желто-горячее солнце в мирном синем небе, и это свет справедливости.

Это свет воссоединения людей и семей. Украинцев. Всех, кто сейчас на фронте, и всех, кто помогает им в тылу. Сияние улыбок победителей и их семей. Блеск вернувшихся боевых орденов героев. Блеск счастливых глаз родителей, детей, любимых и близких, которые дождутся.

Это свет возрождения. Восстановление того, что уничтожил и изуродовал оккупант. Восстановление нашей прекрасной страны, которая в будущем станет еще прекраснее.

Это свет истины и правды. Торжество закона и правосудия. Привлечение к ответственности и наказание всех, кто отдавал и выполнял преступные приказы. Всех, кто убивал, пытал, грабил и будет отвечать и в международном трибунале, и на суде Божием.

Небеса видят нашу веру и твердость. Мир видит нашу отвагу и несокрушимость. Враг видит нашу силу и решительность. А значит, Украина увидит свет победы.

Вера в нее объединяет всех нас. Всегда, особенно сегодня. В Пасху, испокон веков, был для украинцев семейным праздником, днем тепла, надежды и большого единения. Война не смогла стереть нас, наши ценности, наши традиции, наши праздники и самые главные вещи, которые они символизируют.

И потому где бы мы ни отмечали Пасху, где бы каждый из нас сейчас ни был – мы встречаем Пасху вместе.

Мы одна большая семья. Украинцы. У нас один большой дом. Украина. У нас одна большая цель. Победа. Для всех.

Тех, кто уже не с нами, кто отдал жизнь за Украину. Мы помним каждого и просим у Бога упокоить их души. Мы верим в каждого, кто продолжает защищать Родину, и просим у Бога защитить их и уберечь.

Всеми силами мы боремся за свою землю и просим о содействии небесных сил. В сотнях молитв, говоривших наши предки перед боем. Которые помогают и берегут наших воинов сегодня", — говорится в поздравлении президента.

Как украинцы будут праздновать Пасху в Польше

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