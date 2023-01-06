Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: "Едины в своей вере в единую победу"

Зеленский пожелал, чтобы "в каждую семью пришло согласие, в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа".

Глава государства Владимир Зеленский поздравил украинцев (празднующих по юлианскому календарю) с грядущим Рождеством Христовым. Украинский президент заметил, что несмотря на разделенные семьи, мы — "едины, как никогда".

Видеоприветствие лидер государства опубликовал на своей странице в телеграм-канале.

"Поздравляю миллионы украинских семей, которые сегодня собираются вместе, чтобы провести Святой вечер и встретить первую звезду. Она сообщает о Рождестве Христовом. Это праздник согласия и единения семьи. А все мы вместе – большая украинская семья. И где бы мы ни находились сейчас – дома, на работе, в окопе, в дороге, в Украине или за границей – наша семья едина, как никогда. Едина в своей вере в единую победу", — сказал глава государства.

Лидер Украины отметил, что "мы бьемся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд".

"На праздники нельзя одевать темную или старую, поношенную одежду, чтобы беда не приходила в дом. Но беда пришла в наш дом 24 февраля 2022 года, поэтому с тех пор мы не в белых одеждах, и бьемся с черными силами. К гостям нужно относиться особенно приветливо и бережно. К гостям – да, но не к оккупантам. В святой день нельзя убирать и выносить из дома мусор, но мы бьемся с чертями и выносим мусор из нашего дома более 300 дней подряд. Запрещено шить вязать, но мы плетем маскировочные сетки и шьем бронежилеты, преодолевая зло. В эти дни наши предки не ходили на охоту, но мы сражаемся, чтобы не стать добычей и победить зверя", — сказал украинский лидер.

Зеленский пожелал, чтобы "в каждую семью пришло согласие, в каждый дом – достаток, на украинскую землю – победа, а с ней тысячелетний мир и процветание".

"Берегите себя, берегите свои семьи, берегите нашу Украину! Христос рождается! Славим его!" — закончил свое поздравление украинский президент.

Напомним, в стильной рубашке с принтом Павел Зибров поздравил читателей ТСН.ua с Новым годом и Рождеством.

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