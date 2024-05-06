По его словам, современная война – это много компонентов государственной и военной силы, которые должны быть эффективными.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских пехотинцев с профессиональным праздником.

Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети.

"Сегодня Украина отмечает профессиональный день воинов, которые являются основой нашего войска. Наиболее многочисленная составляющая сил обороны Украины и наиболее определяющая. Фундамент Вооруженных сил Украины. Всегда именно от воинов-пехотинцев зависит, чья будет земля", — подчеркнул Владимир Зеленский.

По его словам, современная война – это много компонентов государственной и военной силы, которые должны быть эффективными. Кроме того, очень важна и логистика, от оперативности которой зависят жизнь и боевые результаты.

“Артиллерия, которая должна быть точной. Авиация и ПВО, поддерживающие действия на Земле. РЕБ, которая защищает. Дроны, уже ставшие действительно сильным украинским аргументом против оккупанта – и в ближнем бою, и в стратегической глубине. Но все это ради того, чтобы наш солдат, наш украинский пехотинец был устойчив на позициях и мог двигаться вперед, чтобы возвращать украинское украинское. Наш, украинский контроль именно там, на земле, где есть наши пехотные позиции, сила наших воинов-пехотинцев”, — подчеркнул президент.

Напомним, что Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении срока действия военного положения и проведении общей мобилизации.

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