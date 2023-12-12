Зеленский поздравил украинских воинов с Днем Сухопутных войск ВСУ (фото)

Почти 600 тысяч разных войск входят в Сухопутные.
В Украине ежегодно 12 декабря отмечают день Сухопутных войск Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных.
Об этом говорится на странице президента Telegram.
По словам Зеленского, в Сухопутные войска Украины входит почти 600 тысяч разных войск.
Смелые. Героические. Мощные. Многие отмечены государственными наградами. Многих будут помнить всегда собратья за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел, за возможность гордиться мощью украинской армии. когда чествуем украинских героев, которые отдали свои жизни ради нашего государства и людей. Слава нашим защитникам! Спасибо каждому солдату, каждому сержанту, каждому командиру за мощь, которую вы даете нашему государству", — написал Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Глава государства назвал его "хорошей и продуктивной".
Читайте также: