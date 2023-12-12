Зеленский поздравил украинских воинов с Днем Сухопутных войск ВСУ (фото)

Почти 600 тысяч разных войск входят в Сухопутные.

В Украине ежегодно 12 декабря отмечают день Сухопутных войск Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил украинских военных.

Об этом говорится на странице президента Telegram.

По словам Зеленского, в Сухопутные войска Украины входит почти 600 тысяч разных войск.

Смелые. Героические. Мощные. Многие отмечены государственными наградами. Многих будут помнить всегда собратья за силу и помощь в бою. Многим благодарны наши люди за освобождение нашей земли, городов и сел, за возможность гордиться мощью украинской армии. когда чествуем украинских героев, которые отдали свои жизни ради нашего государства и людей. Слава нашим защитникам! Спасибо каждому солдату, каждому сержанту, каждому командиру за мощь, которую вы даете нашему государству", — написал Зеленский.

Сухопутные войска Украины

Сухопутные войска Украины

Сухопутные войска Украины

Сухопутные войска Украины

Сухопутные войска Украины

Сухопутные войска Украины

Сухопутные войска Украины

Сухопутные войска Украины

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский встретился в США с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Глава государства назвал его "хорошей и продуктивной".

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