- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 2 мин
Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости
Украинский главнокомандующий поблагодарил тех, кто защитил Украину в войне за независимость.
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Сегодня наш народ борется за мир и покой в будущем.
Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в своем Telegram.
По его словам, мы строим Украину, у которой будет достаточно силы и мощи, чтобы жить в безопасности и мире.
Чтобы на этой площади, на площади нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости. В мире. В покое. С уверенностью в будущем. С уважением. И с благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне за независимость, кто выстоял, кто смог, кто победил», — заметил украинский лидер.
Он убежден, что ради такой цели следует жить. За это мы и стоим.
«С праздником вас, великий народ великой страны! С Днем Независимости! Слава Украине!», - подчеркнул он.
Раньше мы писали о тайнах провозглашения украинской независимости.
Так, провозглашение независимости Украины 24 августа 1991 состоялось благодаря совпадению драматических событий и буквально висело на волоске из-за коммунистов, которые тогда все еще имели большую силу.
В специальном сейфе архивисты хранят невзрачную папку, в которой лежат несколько пожелтевших листов. Среди них – Акт провозглашения независимости Украины.
«Он застрахован, хранится в специальном огнеупорном шкафу. Это подарок наших германских партнеров с начала полномасштабного вторжения. Этот шкаф гарантирует, что если даже, не дай Бог, это будет эпицентром пожара, документ минимум два часа в эпицентре пожара в таком огнеупорном шкафу хранится», — говорится в сюжете ТСН.