Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Независимости. Сегодня наш народ борется за мир и покой в будущем.

Об этом глава государства Владимир Зеленский написал в своем Telegram.

По его словам, мы строим Украину, у которой будет достаточно силы и мощи, чтобы жить в безопасности и мире.

Чтобы на этой площади, на площади нашей независимости, под своими флагами, на своей земле наши дети и внуки праздновали День Независимости. В мире. В покое. С уверенностью в будущем. С уважением. И с благодарностью всем, кто защитил Украину в этой войне за независимость, кто выстоял, кто смог, кто победил», — заметил украинский лидер.

Он убежден, что ради такой цели следует жить. За это мы и стоим.

«С праздником вас, великий народ великой страны! С Днем Независимости! Слава Украине!», - подчеркнул он.

Раньше мы писали о тайнах провозглашения украинской независимости.

Так, провозглашение независимости Украины 24 августа 1991 состоялось благодаря совпадению драматических событий и буквально висело на волоске из-за коммунистов, которые тогда все еще имели большую силу.

В специальном сейфе архивисты хранят невзрачную папку, в которой лежат несколько пожелтевших листов. Среди них – Акт провозглашения независимости Украины.

«Он застрахован, хранится в специальном огнеупорном шкафу. Это подарок наших германских партнеров с начала полномасштабного вторжения. Этот шкаф гарантирует, что если даже, не дай Бог, это будет эпицентром пожара, документ минимум два часа в эпицентре пожара в таком огнеупорном шкафу хранится», — говорится в сюжете ТСН.