Зеленский поздравил военных с днем ВСУ и вручил награды: фото

В День ВСУ президент Владимир Зеленский вручил государственные награды, боевые флаги, ленты почетного знака отличия и присвоил почетные наименования военным соединениям.

Об этом информирует Офис президента.

Глава государства отметил, что для него большая честь лично награждать лучших защитников и защитниц Украины.

"Мы все гордимся вами. Вся Украина благодарна вам! И наше государство сделает абсолютно все, чтобы все поколения украинского народа всегда помнили и уважали каждую жизнь каждого воина, каждого героя, которая была отдана на поле боя ради Украины, нашей свободы, нашего будущего", – сказал Зеленский.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех героев, погибших за свободу и независимость Украины.

Зеленский вручил защитникам государственные награды. В частности, президент передал орден "Золотая Звезда" матери павшего Героя Украины, старшего солдата Сергея Божко, защищавшего территориальную целостность нашего государства с 2018 года. В мае 2022-го на Донетчине во время атаки со стороны российских оккупантов Сергей Божко прикрывал и обеспечивал оборону позиции ВСУ, уничтожил много вражеской техники и личного состава противника, но сам получил смертельные ранения.

Президент Зеленский и супруга старшего лейтенанта Андрея Дробиленко / Фото: Офис президента Украины

Также орден "Золотая Звезда" получила от главы государства жена старшего лейтенанта Андрея Дробиленко, удостоенного звания Героя Украины посмертно. В октябре 2022 года группа под командованием Андрея Дробиленко удерживала оборонительный рубеж в районе Новоселовского в Луганской области, который враг пытался захватить при поддержке тяжелой техники и артиллерии. Украинским военным удалось удержать позиции, но Андрей Дробиленко был смертельно ранен.

Президент передал орден и жене младшего сержанта Вадима Лысенкова, павшего Героя Украины. В 2022 году он участвовал в диверсионно-разведывательных операциях, помогал выявлять и уничтожать врага, захватывать оружие и пленных. В октябре прошлого года участвовал в штурме вражеских позиций на Херсонщине, в ноябре в Бахмуте – в захвате вражеских позиций и эвакуации раненых украинских бойцов. Вадим Лысенков героически погиб во время плотного вражеского обстрела.

Также Владимир Зеленский вручил орден "Золотая Звезда" Герою Украины, старшему лейтенанту Андрею Докторенко, который с июля 2022 выполняет боевые задания на Донетчине и Луганщине. Взвод под его командованием неоднократно отражал штурмы врага и освобождал территории.

Президент Зеленский и младший сержант Богдан Магаляс / Фото: Офис президента Украины

Орден получил боевой медик, младший сержант Богдан Магаляс, участвующий в отпоре российской агрессии на Херсонщине и Запорожье. Он под плотным огнем противника осуществлял эвакуацию раненых военнослужащих с поля боя и оказывал им первую помощь. В ходе эвакуации медик лично неоднократно вступал в перестрелку с врагом. В декабре 2022 года Богдан Магаляс испытал контузию и легкое осколочное ранение, но отказался от госпитализации и продолжил выполнять задачу бок о бок со своими собратьями.

Владимир Зеленский также вручил награды Президента "Крест боевых заслуг" солдату Василию Абрамюку, майору Кириллу Вересу и летчику, капитану Анатолию Курносову.

С целью отметить высокий профессионализм, боевые заслуги, мужество и отвагу личного состава воинских частей президент вручил боевые знамена 63-й отдельной механизированной бригаде Командования Сухопутных войск ВСУ, 38-й отдельной бригаде морской пехоты Командования Военно-Морских сил ВСУ, 14-му зенитному ракетному полку Командования Воздушных сил ВСУ.

Кроме того, награду президента Украины "За мужество и отвагу" получили: 110-я отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжого Марка Безручко Сухопутных войск ВСУ, 164-я радиотехническая Слободская бригада Воздушных сил ВСУ и 91-й отдельный Ахтырский полк поддержки Сухопутных .

Глава государства также присвоил почетные наименования. Так, 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде Командование Сухопутных войск ВСУ присвоено почетное наименование "Эдельвейс", 145-му отдельному ремонтно-восстановительному полку Командование Сил логистики ВСУ – почетное наименование "Николаевский".

Президент Зеленский присвоил воинские звания / Фото: Офис президента Украины

Присвоены воинские звания бригадного генерала начальнику штаба, заместителю командующего Воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ Вадиму Лабунцу, заместителю командующего Воздушного командования "Запад" Воздушных сил ВСУ Сергею Рябко, начальнику Института авиации и противовоздушной обороны Национального университета обороны Украины Анатолию Салию и другим.

В церемонии награждения, состоявшейся в Мариинском дворце, также приняли участие Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генерального штаба Сергей Шаптала, секретарь СНБО Алексей Данилов, первый заместитель министра обороны Александр Павлюк, заместитель руководителя Офиса президента Роман Машевец.

Напомним, Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный также поздравил военных с Днем Вооруженных Сил Украины 6 декабря. Свое поздравление он опубликовал в Сети.

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