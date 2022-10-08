Зеленский поздравил юристов с профессиональным праздником и подчеркнул, что РФ должна ответить за преступления

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил юристов, прокуроров и правозащитников с профессиональным праздником. Он поблагодарил специалистов за работу и подчеркнул, что Россия должна ответить за преступления перед украинцами.

Об этом украинский лидер сказал 8 октября во время обращения к украинцам.

"Сегодня в Украине отмечается День юриста. Не каждый, кто получил юридическое образование, работает в юриспруденции. Но среди тех, кто все же работает именно в этой сфере, есть люди, чей вклад действительно исторический. Очень важен. Те, кто расследует преступления оккупантов. Те, кто помогает восстановить справедливость, в частности, работая в области правозащиты. Те, кто делает все, чтобы каждый российский убийца и само непосредственно государство-агрессор были неотвратимо наказаны за эту войну. Я благодарю всех вас за эту очень важную работу!", — сказал президент.

Зеленский поблагодарил за работу следователей, прокуроров, правозащитников, адвокатов, государственных служащих, работников общественных организаций.

"Благодарю всех обучающих праву, кто борется за верховенство права и помогает людям защищать свои права, свободы и законные интересы. Справедливость для Украины, для Европы, для мира должна быть и будет восстановлена. Благодаря нашим несгибаемым, сильным, добросовестным и образованным людям", – сказал президент Украины.

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Владимир Зеленский иронически прокомментировал взрывы на Крымском мосту. Он подчеркнул, что Украину ждет солнечное будущее без российских оккупантов.

Президент Украины призвал российских оккупантов сдаваться в плен и подчеркнул, что им гарантируют нормальные условия и поведение в соответствии с нормами международного права.

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