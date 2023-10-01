Зеленский поздравил защитников и защитниц с праздником: "Сильные приближают победные времена"

Глава государства Владимир Зеленский в воскресенье, 1 октября, поздравил украинцев с Днем защитника и защитниц.

Видеопоздравления президент Украины опубликовал на официальной странице в телеграмм-канале.

ТСН.ua публикует весь текст поздравления Зеленского:

"Что можно успеть за минуту? Какое значение она может иметь для истории? Какие судьбоносные шаги можно сделать в течение этой минуты? Все эти вопросы внушает и сегодняшняя дата, и место, где я сейчас нахожусь. Позади меня – Золотые ворота. Сзади – тысячелетние величественные ворота, которые защищали вход в столицу.

Перед каждым из нас и каждому из нас стоят наши современные часовые, наши бойцы вдоль линии фронта, которые защищают нашу землю сегодня. Над Золотыми воротами возведена надвратная церковь Пресвятой Богородицы, служившая небесной защите города. Небо над нами сегодня защищают силы ПВО и все наши воины, хранительницей которых есть и Покров.

И я, и наш народ, и наша страна сейчас, в каком-то смысле слова, – на перекрестке истории. По пути к переломным моментам. Где с памятью о прошлом мы творим настоящее и пишем новую страницу своей судьбы. Это особенно понятно и заметно в этот день – День защитников и защитниц Украины. Государственный праздник, ставший по-настоящему национальным. Народный праздник. Праздником миллионов украинцев, защищающих свою землю и не останавливающихся ни на мгновение. И сегодня, ровно в 9 часов, в знак уважения и благодарности им Украина остановится на одну минуту.

Центральные улицы и площади наших городов, транспорт, все мы, где бы ни находились, должны остановиться и почтить память павших героев. И поблагодарим всех наших защитников.

Это время – хорошая возможность подумать о важном. Вспомнить важное. Вспомнить другую минуту – первую минуту полномасштабной войны. Минуту, изменившую все. Разделила жизнь на до и после 24 февраля. Сменила каждого из нас. И доказательством ответы на вопрос: кем мы были до 24 февраля? Кто сейчас? Какими должны стать?

24 февраля началось не когда часы показали север, а когда враг начал наступление. Для нас первые минуты того дня – первые ракеты и первые удары по Украине. Обращаясь к нашим силам обороны и безопасности в тот момент, я говорил: «Стойте крепко! Вы все, что у нас есть…»

Мы благодарим сегодня всех, кто стоял, стоит и будет стоять крепко. Всем, кто первым принял тяжелое сражение. Наши пограничники, наша пехота, танкисты, лётчики, моряки, артиллеристы, зенитчики, наши десантники, спецназовцы, разведка, Служба безопасности Украины, Национальная гвардия, полиция, тероборона. Все, кто защищает украинскую землю, море и небо. Чью защиту мы ежедневно ощущаем, а отвагу ежедневно видим. Вдоль всей линии фронта, не останавливаясь, продвигаясь вперед во время продолжающегося контрнаступления. Когда украинцы родом из разных областей, городов и сел сейчас вместе. В одном блиндаже, окопе, в одном танке, самолете, БМП. Бок о бок на разных направлениях дерутся за села и города, где, возможно, и не бывали раньше, но дерутся вовсю, как за свои родные дома. Потому что они все стали для нас в первую минуту 24 февраля.

Спасибо всем, кто защищает наши границы и рубежи, правопорядок и безопасность наших улиц, защищает наши земли от мин и снарядов, наши дома от пожаров и огня. Все, кто стоит на защите Украины. Все наши силы безопасности и обороны. Солдаты, сержанты, старшины, матросы, офицеры и генералы, вместе доказывающие: неважно, что на погонах, важно, что в головах и сердцах. Кто делает это за прошедшие 585 дней и последние девять лет. И на вопрос: "Где я был 24 февраля?" многие скажут: в АТО и ООС… Воевал на Донбассе. Защищал Украину на востоке, а затем – во всех направлениях. Увольнял Краматорск, а впоследствии – Купянск. Защищал Донецкий аэропорт, а затем аэродром в Гостомеле.

Все мы хорошо помним 24 февраля. Без преувеличения могу сказать, что помню его почти поминутно. Как, обращаясь ко всем украинцам, говорил, что отныне все мы – одно большое многомиллионное войско.

Украинский народ поступил так, чтобы эти слова не остались просто словами. Не были громкими лозунгами, а стали поступками. И сегодня, отвечая на вопрос, что я делал до 24 февраля, многие скажут: я жил гражданской жизнью. Айтовец, инженер, фермер, актер, адвокат. Я был тем, кем мечтал. Но стал тем, кем должен. Защитником и бойцом. Потому что есть моменты, когда судьба страны – только в наших руках. И тогда в наших руках должно быть оружие. И тот, кто был свадебным оператором, теперь видит другие кадры и поднимает в небо дроны, поздравляя орков. Перевозивший пассажиров теперь доставляет раненых с поля боя. Сменивший частную клинику в центре на полевой госпиталь вблизи «нуля». Тот, кто шил модную одежду, а теперь – бронежилеты. А кто-то скажет, что 24 февраля был на первом курсе. Но вскоре прорывал первую линию обороны оккупанта. Все, кому пришлось быстро повзрослеть. А кто-то, вспоминая 24 февраля, скажет: я отец, и в первые минуты я думал о своих детях. О дне когда они станут взрослыми и спросят, а где я был и что сделал после 24 февраля. И я знаю, что отвечу: я пошел нас защищать. И для меня важно иметь этот ответ не только потому, что кто-то спросит, а потому, что однажды так или иначе ты спросишь об этом сам себя. Кто-то 24 февраля был в отпуске за границей, кто-то работал там, кто-то учился за границей. И тысячи из них, преодолевая путь со многими пересадками, а затем даже пешком преодолевая границу, вернулись в Украину, чтобы ее защищать. И, как и миллионы находившихся здесь, отложили все дела, работу, планы, утвердительно сказав: «Все – потом. Все – после войны. Все – после победы».

Дорогие украинцы!

Цель этого дня – честь храбрости и героизма защитников и защитниц независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа. И в первые минуты 24 февраля, и до сих пор эти победы каждый день видят весь мир. Это миллионы украинцев, защищающих друг друга. Все, кто в каждом регионе взял в руки оружие и ушел на фронт и в ТРО. Все, кто в каждом оккупированном городе взял в руки украинские флаги и ушел на площади. Все, кто взял себе за правило: я не буду в стороне и каждый день буду делать то, что могу. Работать, лечить, тренировать, обучать, помогать, приближать победу как могу. Защищать и обеспечивать потребности фронта, находить, покупать и привозить все необходимое, производить технику, оружие, снаряды. Защищать дома людей от тьмы и холода, укрепляя и ремонтируя энергосистему даже под взрывами. Защищать и наш, и народы мира от голода, сеять, собирать урожаи, несмотря на мины на полях. Защищать репутацию государства на дипломатической арене, поддержку Украины, приверженность нашей борьбе со стороны международных партнеров. Защищать сознание людей, глаза и уши от лжи, дезинформации, паники. Защищать правду. Защищать возможности государства, защищать связь, инфраструктуру, доставлять сверхважные грузы, эвакуировать людей, спасать людей. Защищать жизнь и здоровье украинцев и на передовой, и в гражданской жизни. Защищать будущее, образование, знания, детей и проводить уроки несмотря ни на что. Защищать культуру, защищать веру, защищать друг друга. Это все, кто остается здесь, на своих местах, все, кто каждый день говорит себе: я могу делать больше, я могу помогать больше. Я могу больше!

Дорогие украинцы!

Трудные времена сделали нас сильными. А сильные приближают победные времена. Шаг за шагом. Сегодня, завтра, каждый день, ежеминутно. Ни планово, ни аварийно никто не имеет и не сможет отключить нашу стойкость, выдержку, прочность, отвагу. У них нет срока действия, конечной даты или крайней точки, после которой мы прекратили бы сопротивление и борьбу, кроме одной – нашей победы. Ежедневно приближая ее, мы говорим: Будем бороться столько, сколько потребуется!

Мы делали это в первые минуты 24 февраля, делаем все эти 585 дней и будем делать это дальше. Мы остановили нашествие значительных сил вражеской армии, выстояли и не отдали Киев, Харьков, Одессу, Николаев, Запорожье, Сумы и сотни-сотни городов и сел. Выгоняем окупантов. И делаем и будем делать это дальше. Становились более крепкими, закаленными, лучше оснащенными и вооруженными. И делаем и будем делать это дальше. Победили тяжелую зиму, преодолеваем ракетные атаки и террор. Делаем и будем делать это дальше.

Быть защитником – это делать поступки каждый день. Быть защитником Украины – это быть каждый день с Украиной. в Украине. Ради Украины.

Позади нас – наша история. Впереди наша победа. И свободная страна. Которую мы защищали, защищаем, защитим. Важно, кем мы были. Важно, какими стали и сейчас. Важно, кем станем.

Что спросим самих себя в первую минуту победы. Что вспомним и скажем сами себе. И когда мы достигнем нашей цели, это будет День наших защитников, защитниц и победителей.

Мы отмечаем этот день в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Народный праздник, ставший государственным. Днем защитников и защитниц Украины. Государственный праздник, ставший народным. А когда государство и народ вместе – они всегда побеждают.

Слава всем, кто сражается и защищает Родину! Слава нашим защитникам и защитницам! Слава украинскому народу! Слава Украине!".

Следует добавить, что День защитников и защитниц Украины отмечали 14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Однако из — за реформы церковного календаря в Украине в 2023 году праздник перенесли на 1 октября.

Читайте поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в 2023 году на сайте ТСН.ua.

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