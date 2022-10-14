Зеленский поздравил защитников и защитниц: "Вы сражаетесь за Украину" (видео)

Президент опубликовал щемящее видео.
Президент Украины Владимир Зеленский с утра 14 октября поздравил с Днем защитников и защитниц Украины.
На его странице в соцсети появилось щемящее видео.
"Вы сражаетесь за Украину, независимость и свободу для всех последующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы", — лаконично написал глава государства.
В видео соединены кадры из мирного города, а также линии фронта и уже деоккупированных наших населенных пунктов. "Вы изменили свою жизнь, чтобы не изменилась наша" — отмечают в ролике.
Напомним, 14 октября – День защитников и защитниц Украины. Это большой государственный праздник, призванный почтить всех тех героев и героинь, которые мужественно защищают нашу родную Родину от врагов.
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