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Зеленский поздравил защитников и защитниц: "Вы сражаетесь за Украину" (видео)

Дата публикации
Просмотры
1616
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Зеленский поздравил защитников и защитниц: "Вы сражаетесь за Украину" (видео)

Президент опубликовал щемящее видео.

Президент Украины Владимир Зеленский с утра 14 октября поздравил с Днем защитников и защитниц Украины.

На его странице в соцсети появилось щемящее видео.

"Вы сражаетесь за Украину, независимость и свободу для всех последующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы", — лаконично написал глава государства.

В видео соединены кадры из мирного города, а также линии фронта и уже деоккупированных наших населенных пунктов. "Вы изменили свою жизнь, чтобы не изменилась наша" — отмечают в ролике.

Напомним, 14 октября – День защитников и защитниц Украины. Это большой государственный праздник, призванный почтить всех тех героев и героинь, которые мужественно защищают нашу родную Родину от врагов.

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Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1616
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