Зеленский позвал Мадьяра на встречу после победы над Орбаном: первые детали

Президент Украины Владимир Зеленский

Украина готова к построению прагматичных и дружеских отношений с новым руководством Венгрии на основе взаимного уважения.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

О выборе венгерского народа и символизме

Комментируя результаты парламентских выборов в Венгрии, которые состоялись 12 апреля, Зеленский отметил важность добрососедства между народами.

«Венгерский народ сделал свой выбор. У нас в Украине в этот день была Пасха — победа света над тьмой. Я думаю, что это очень символично», — отметил глава государства.

Прагматизм и уважение: формула новых отношений

Президент подчеркнул, что Украина нацелена на тесное сотрудничество с правительством Петера Мадьяра, однако оно должно основываться на четких договоренностях. Основа сотрудничества — прагматизм, дружеские отношения и сотрудничество. Ключевым условием должно быть уважение друг к другу, которое должно усилить обе страны.

Зеленский отметил, что между украинцами и венграми сохраняются хорошие отношения, которые необходимо поддерживать.

Приглашение в Киев: поездом или через Германию?

Зеленский дал понять, что ждет нового венгерского премьера в Украине, как только он будет готов к визиту. Не обошлось и без легкой иронии относительно логистики:

«Фридрих (Мерц) предложил ехать в Европу через Германию. А мы предлагаем наш транспорт. Правда, это 11-12 часов (в поезде), но мы ждем с радостью», — добавил президент.

Это заявление свидетельствует об ожидании Киева перезагрузки отношений с Будапештом после лет напряженности во времена предыдущего правительства.

Напомним, 12 апреля в Венгрии состоялись выборы, на которых победила оппозиционная сила Петера Мадьяра, что ознаменовало завершение эпохи Виктора Орбана. Эта смена власти рассматривается как шанс на разблокирование стратегически важных для Украины решений в рамках ЕС и НАТО.