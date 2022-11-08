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Зеленский предлагает продолжить военное положение и мобилизацию в Украине

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
5964
Время на прочтение
1 мин
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Зеленский предлагает продолжить военное положение и мобилизацию в Украине

Фото: Zelenskiy/Official

В Украине собираются продлить военное положение и мобилизацию, однако на какой срок — точно неизвестно.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 ноября внес в Верховную Раду два законопроекта "О продлении срока проведения общей мобилизации" и "О продлении срока действия военного положения в Украине".

Об этом стало известно с официального сайта ВР.

Пока текстов этих законопроектов нет, поэтому пока не известно, на какой срок собираются продлить мобилизацию и военное положение.

Тем временем народный депутат Ярослав Железняк рассказал, что военное положение и всеобщая мобилизация снова будут продолжены на ближайшем пленарном заседании.

"С высокой долей вероятности продление будет снова на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года", — написал нардеп.

Новость дополняется...

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Дата публикации
Просмотры
5964
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