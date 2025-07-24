Зеленский предлагает проверки на полиграфе для НАБУ, САП и других органов: что известно

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил о представлении в Верховную Раду законопроект, который, по его словам, обеспечит «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов».

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Этот документ должен усилить правоохранительные и антикоррупционные структуры, а также ввести обязательные проверки на детекторе лжи для всех имеющих доступ к государственной тайне.

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Новые правила для правоохранителей

По словам Зеленского, новый законопроект призван предоставить реальные возможности для проверки отсутствия «российского вмешательства». Проверки на полиграфе будут касаться не только сотрудников НАБУ и САП, но и ДБР и Национальной полиции. Эти проверки должны быть регулярно. Кроме того, законопроект содержит нормы, предохраняющие от «различных злоупотреблений».

Президент отметил, что текст законопроекта обсуждался с международными партнерами, стражами порядка и представителями НАБУ и САП. Он также добавил, что много предложений поступило от партнеров, в том числе по привлечению европейских экспертов из Великобритании, Германии и Евросоюза. Зеленский поручил правительственным чиновникам представить законопроект всем партнерам и привлечь «все необходимые экспертные возможности».

Напомним, после волны возмущения в Украине и оговорок от международных партнеров по ограничению независимости НАБУ и САП, Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект. Он призван восстановить автономность антикоррупционных органов.