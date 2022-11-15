Зеленский предложил расширить действие "зерновой инициативы" и призвал помочь в этом страны G20, из списка которых глава государства исключил Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает расширить "зерновое соглашение" на порты "Николаев" и "Ольвия" в Николаевской области.

Соответствующее предложение глава государства высказал 15 ноября во время своего видеообращения к участникам саммита G20 на Бали.

Зеленский подчеркнул, что зерновая инициатива заслуживает бессрочного продления, независимо от того, когда закончится война. По его словам, всего с июля Украина экспортировала более 10 миллионов тонн продовольствия морским путем.

"Можем нарастить экспорт еще на миллионы тонн ежемесячно. Для этого я предлагаю расширить экспортную зерновую инициативу на другие наши порты, в частности, на порты Николаева и Ольвия в Николаевской области", — сказал Зеленский.

Глава государства призвал все страны, в том числе государства G19 (Зеленский исключил из списка G20 Россию), присоединиться к украинской инициативе с продовольствием беднейшим странам.

"Украина может экспортировать в этом году 45 миллионов тонн продовольствия. И пусть существенная часть будет направлена тем, кто больше всего страдает. Что конкретно мы предлагаем? Каждая страна может присоединиться с конкретным вкладом и стать сотворцем победы над голодом и продовольственным кризисом", — сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский выступил с мощной речью перед лидерами стран на саммите G20, где назвал условия мира с агрессорской Россией. В частности, РФ должна вывести свои войска с украинской территории и заплатить за причиненный ущерб. ТСН.ua обнародовали полный текст обращения главы украинского государства.

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