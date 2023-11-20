Зеленский предлагает ввести санкции против производителей оружия из РФ и Белоруссии на 50 лет

Зеленский предлагает ввести экономические и другие ограничительные меры в РФ и Белоруссию в оборонно-промышленной сфере.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Совет законопроект, предусматривающий введение санкций против производителей оружия из России и Белоруссии на 50 лет.

Соответствующий проект №10271 опубликован на сайте Рады 20 ноября.

"В соответствии со статьей 93 Конституции Украины и частью второй статьи 5 Закона Украины "О санкциях" вношу на рассмотрение Верховной Рады Украины проект постановления Верховной Рады Украины "Об утверждении решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 ноября 2023 года" О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в Российскую Федерацию и Республику Беларусь в оборонно-промышленной сфере", — говорится в тексте документа.

Согласно проекту постановления, Зеленский предлагает ввести такие ограничения, как:

запрет на проведение операций с товарами и услугами, на международные передачи которых распространяется действие закона Украины "О государственном контроле за международными передачами товаров военного назначения и двойного использования", с резидентами РФ и РБ, в том числе проводимых с привлечением резидентов других государств; остановка выполнения экономических и денежных обязательств в пользу резидентов РФ и РБ по операциям по товарам военного назначения и двойного использования. запрещение передачи резидентам и резидентам Российской Федерации и Республики Беларусь технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности; запрет на осуществление резидентами РФ и СБ действий по получению охранных документов, осуществление других действий, связанных с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, кроме действий по продлению срока действия прав интеллектуальной собственности и продлению срока действия охранных документов; запрещение регистрации и аккредитации организаций коллективного управления, учредителями которых являются резиденты РФ и РБ; прекращение действия совместных проектов и промышленных программ в области безопасности и обороны, участниками которых являются резиденты РФ и/или РБ, в отношении товаров военного назначения и двойного использования.

Напомним, 18 ноября Владимир Зеленский ввел санкции против Азарова, Табачника, Царева и еще почти 40 юрлиц.

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