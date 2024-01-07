Зеленский предложил Европе единственный способ уберечься от России

Российские агрессивные амбиции могут остановиться только там, где есть достаточная сила, чтобы остановить их. Два года войны в Украине доказали, что Европе нужен свой достаточный арсенал для защиты свободы.

Об этом говорил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона", которая является одним из важнейших мероприятий Северной Европы в сфере безопасности и обороны.

По его словам, обеспечить силу, способную противостоять агрессии РФ, европейские страны "могут только вместе, солидарно, работая друг с другом, чтобы укрепить друг друга".

Зеленский подчеркнул, что для создания арсенала защиты свободы, Европа нуждается в совместных производствах оружия – более масштабных производствах, чем сейчас.

Украинский лидер отметил, что Украина уже начала совместную оборонную деятельность с Турцией, Румынией, Польшей, Великобританией.

“У нас есть соответствующие договоренности с Чехией, Соединенными Штатами и Германией. И, конечно, наше предложение для вас – работать вместе, производить вместе, укрепляться вместе”, — обратился Зеленский к правительству Швеции.

Президент отметил, что совместное производство со Швецией является приоритетом и выразил уверенность, что его открытие в Украине состоится.

“Украина уже сейчас есть и всегда будет одним из наиболее значимых европейских доноров безопасности. Мы стремимся, чтобы и для собственной безопасности, и для безопасности партнеров мы могли опираться на лучшее оружие и технику в мире”, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш считает, что независимо от исхода войны Россия будет оставаться угрозой для всей Европы. Причина – в империалистических амбициях российского правительства.

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