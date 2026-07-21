Зеленский предложил Федорову "достойную" позицию во власти — заявление президента

Михаил Федоров / © Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил бывшему министру обороны Михаилу Федорову новую должность в правительстве, которая будет связана с развитием технологической составляющей государства.

Об этом глава государства сообщил в своем вечернем обращении 21 июля.

«Была у меня встреча с Михаилом Федоровым. Я предложил Михаилу достойную позицию во власти, которая позволила бы объединить технологическую составляющую нашего государства, обеспечить ее развитие», — сказал президент.

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Глава государства отметил, что технологическое развитие остается одним из ключевых приоритетов для Украины, в частности, в сферах цифровизации государственных услуг, оборонных инноваций и внедрения современных технологических решений.

Напомним, на днях произошло увольнение Михаила Федорова с должности министра обороны, что вызвало волну протестов.

Также стало известно о конфликте между эксминистром обороны Михаилом Федоровым и главкомом ВСУ Александром Сырским, который подтвердил президент Владимир Зеленский.

Сам Федоров во время брифинга, состоявшегося после его увольнения из Минобороны, объяснил, почему возник конфликт с Сырским. По его словам, команда министерства столкнулась с блокировкой всех предложенных инициатив. В то же время он заявил, что главкома не нужно недооценивать как военного командующего, поскольку он в 2022-м «спас страну».

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Отметим, что по состоянию на 21 июля Александр Сырский больше не Главнокомандующий ВСУ.

Ранее сообщалось, что после ужесточения протестов в Украине с требованием отставки Сырского президент Украины Владимир Зеленский рассматривал возможность найти ему замену.

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