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Зеленский предложил к национальному обсуждению будущую украинскую доктрину: какие ее основные принципы

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
103
Время на прочтение
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Зеленский предложил к национальному обсуждению будущую украинскую доктрину: какие ее основные принципы

Зеленский об украинской доктрине / Фото: Офис президента Украины

Планируется вывести основные приоритеты после победы в войне.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил национальному обсуждению основные ориентиры будущей украинской доктрины.

Об этом он написал на своей странице в соцсети.

По его словам, доктрина, как и Конституция, должна быть не размыта и смела. Она должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и нашем будущем – и нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире.

“Сегодня предложил к обсуждению, общенациональному обсуждению, основные ориентиры будущей украинской доктрины. Нам нужно общее видение того, какой быть Украине победы. Давайте вместе определим приоритеты для Украины после нашей победы”, — подчеркнул глава государства.

Напомним, что Резников назвал важный аргумент по приглашению Украины в НАТО.

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Дата публикации
Просмотры
103
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