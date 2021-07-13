Зеленский предложил кандидата на пост главы МВД вместо Авакова: кто он

Зеленский предложил кандидата на пост главы МВД вместо Авакова: кто он

Аваков написал соответствующее заявление об увольнении и поблагодарил команду за работу.

13 июля глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку. Президент Украины Владимир Зеленский предложил на пост главы МВД Дениса Монастырского.

Фракция "Слуги народа" поддержала это предложение.

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Голосование по отставке Авакова состоится 15 июля, а за назначение Монастырского — 16 июля, сообщил нардеп Александр Качура. На фракции предложение Зеленского поддержали аплодисментами.

Также по словам нардепки от "Слуги народа" Евгении Кравчук в комментарии УП, голосование в Верховной Раде за отставку Авакова планируется в четверг (15 июля) утром, а назначать Монастырского будут после перерыва, в тот же день.

Дениса Монастырского выбрали нардепом как 19 номер в списке партии "Слуга народа". На текущий момент он является председателем Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Напомним, чем запомнился глава МВД Аваков за 7,5 лет на должности. Арсен Аваков является опытным "старожилом" украинской политики, и в его биографии есть много ярких моментов.

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